В Ростовской области в естественную среду обитания выпущены 150 особей фазана

Фото: Минприроды РО.

В Сальском районе Ростовской области в естественную среду обитания выпустили 150 особей фазана. Об этом рассказали в Минприроды РО.Птиц выпустили на территории Юловского охотничьего угодья. Это является важным пунктом в охотхозяйственных соглашений.Напомним, в регионе еще в феврале выпустили 10 тысяч животных. Среди них: 19 европейских ланей, 21 пятнистый олень, 73 благородных оленя, а также 7 148 крякв и 2 770 фазанов.