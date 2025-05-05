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В Ростовской области в естественную среду обитания выпущены 150 особей фазана

В Ростовской области в естественную среду обитания выпущены 150 особей фазана
В Сальском районе Ростовской области в естественную среду обитания выпустили 150 особей фазана. Об этом рассказали в Минприроды РО.

Птиц выпустили на территории Юловского охотничьего угодья. Это является важным пунктом в охотхозяйственных соглашений.

Напомним, в регионе еще в феврале выпустили 10 тысяч животных. Среди них: 19 европейских ланей, 21 пятнистый олень, 73 благородных оленя, а также 7 148 крякв и 2 770 фазанов.
Фото: Минприроды РО.
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