Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области Управление федеральной налоговой службы потратит 13,9 млн на марки

В Ростовской области Управление федеральной налоговой службы потратит 13,9 млн на марки
Управление федеральной налоговой службы Ростовской области потратит 13,9 млн рублей на покупку марок. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Известно, что всего планируется приобрести 1 093 000 негашеных, гербовых и аналогичных марок. Все они должны состоять из поверхностного, клеевого слоев, а также силиконизированной бумаги.

Марки закупят за счет средств федерального бюджета. Компания должна поставить товар в течение двух недель с момента подписания контракта.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.