В Ростовской области Управление федеральной налоговой службы потратит 13,9 млн на марки
Управление федеральной налоговой службы Ростовской области потратит 13,9 млн рублей на покупку марок. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
Известно, что всего планируется приобрести 1 093 000 негашеных, гербовых и аналогичных марок. Все они должны состоять из поверхностного, клеевого слоев, а также силиконизированной бумаги.
Марки закупят за счет средств федерального бюджета. Компания должна поставить товар в течение двух недель с момента подписания контракта.