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На благоустройство участка Жуковского шоссе в Волгодонске потратят 16,5 миллиона рублей

На благоустройство участка Жуковского шоссе в Волгодонске потратят 16,5 миллиона рублей
Городская администрация Волгодонска потратит на благоустройство участка Жуковского шоссе 16,5 миллиона рублей. Соответствующий документ появился на сайте госзакупок 30 июня.

По контракту подрядчик должен поменять дорожное покрытие, поставить дорожные знаки и сделать тротуар. Кроме того, исполнителю необходимо оградить и озеленить территорию - посадить деревья и кустарники.

Оплачивать услуги намерены за счет средств местного бюджета - в рамках муниципальной программы Волгодонска «Благоустроенный город». Заявки на участие принимаются до 7 июля, а 9-го числа станет известно имя победителя.

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