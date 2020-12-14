Администрация Ростова потратит на Интернет 4,7 миллиона рублей
В донской столице ищут подрядчика, который проведет Интернет в здания управлений и департаментов администрации города. Соответствующий документ появился на сайте госзакупок 15 декабря.
Городская власть намерена провести Интернет по 32 адресам, пять из которых относятся к центральному зданию администрации. Согласно контракту подрядчик должен обеспечивать доступ и работу Интернета в формате 24/7 в течение 2021 года. Услуга обойдется городскому бюджету в 4,7 миллиона рублей.
Наибольший трафик, 1 000 мегабит в секунду, отведут в пользование центрального здания, расположенного на улице Большой Садовой, 47. Максимальная скорость в департаментах и управлениях будет достигать всего 100 мегабит в секунду.
Заявки на участие принимаются до 23 декабря, а 25-го аукцион пройдет в электронной форме.
Ранее подобная заявка на проведение Интернета была опубликована ГУ МВД России. Правда, в тот раз стоимость услуги составила 1,9 миллиона рублей, а финансирование осуществлялось за счет федерального бюджета.