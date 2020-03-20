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На археологические работы в Ростовской области выделили 111 млн рублей

На археологические работы в Ростовской области выделили 111 млн рублей
На археологические работы в донском регионе направят почти 111 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Тендер разместило государственное автономное учреждение культуры «Донское наследие». Максимальная цена контракта составляет 110 997 639 рублей.

В техзадании указано, что археологи будут работать до 30 октября в нескольких районах области. Исследования могильников, курганов, городищ и поселений будет проводиться в Азовском, Аксайском, Белокалитвинском, Кагальницком, Милютинском, Морозовском, Неклиновском, Сальском, Семикаракорском и Тацинском районах.

После того как специалисты изучат все объекты, им нужно будет произвести фотофиксацию общего вида памятника и его пообъектного состава.

Ранее «Донское наследие» выделяло 75 миллионов рублей на полевые археологические работы в Ростове-на-Дону, Азове, Таганроге, Батайске, Волгодонске, Цимлянском и Целинском районах.

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