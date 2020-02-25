В Ростовской области потратят 75 миллионов на полевые археологические работы



Организация «Донское наследие» потратит 75,6 миллиона рублей на полевые археологические работы. Информация об этом размещена на портале госзакупок.



Согласно техзаданию необходимо определить границы объектов археологического наследия. Среди таких объектов указаны, например, курганы, некрополи, городища. Исследования будут проходить в таких городах, как Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, Батайск, Волгодонск. Кроме того, работы буду организованы в 13 районах, например, Целинском, Цимлянском, Песчанокопском и других.



Сообщается, что исполнитель начнет исследовать территории с момента заключения контракта. Работы продлятся до 30 октября 2020 года включительно.