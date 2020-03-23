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На 62-м году жизни скончался атаман станицы Средней в Новочеркасске

На 62-м году жизни скончался атаман станицы Средней в Новочеркасске
На 62-м году жизни скоропостижно скончался атаман станицы Средней в Новочеркасске. О смерти Владимира Устинникова стало известно 24 марта от казаков сообщества станицы.

Казаки выражают семье атамана слова соболезнования и скорбят вместе с родными. Как только станут известны дата и место прощания, все желающие смогут прийти проститься с Владимиром Устинниковым.

Известно, что главным казаком станицы он был еще с 90-х. За долгие годы службы народу показал себя отличным казаком и завоевал доверие жителей.

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