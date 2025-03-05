Мужчину осудили за покушение на убийство брата в Ростове

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Мужчину осудили за покушение на убийство брата-инвалида в Ростове. ЧП случилось в октябре 2024 года в доме на бульваре Комарова.Как установили следователи, обвиняемый проживал вместе с братом, который из-за болезни не мог самостоятельно передвигаться. В день преступления он был нетрезв и в ходе конфликта с родственником схватился за нож и ударил им брата в грудь. К счастью, пострадавший получил своевременную медицинскую помощь и выжил.Следственный комитет по Ростовской области сообщает, что обвиняемый был признан виновным по статье «Покушение на убийство». По информации донской прокуратуры, его приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.