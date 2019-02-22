Музей в Таганроге потратит более 7 млн рублей на макеты танка Т-34 и немецкой пушки



Таганрогский музей-заповедник потратит 7 013 300 рублей на реконструкцию танка Т-34 и немецкой пушки. Такая информация появилась на сайте госзакупок.



Исполнитель должен предоставить копии советского Т-34 и немецкой 105-миллиметровой пушки в натуральную величину. В документации отмечается, что макеты должны быть максимально приближены к оригиналам. За прототип нужно взять технику, участвовавшую в боях на Миус-фронте в 1943 году.



Для изготовления гусениц, колёс, элементов корпуса, ходовой части и башен следует ориентироваться на чертежи военного времени. Также копии должны быть покрыты камуфляжной раскраской.



Реконструкцию военной техники установят в музейно-историческом комплексе Великой Отечественной войны «Самбекские высоты». Он находится на 53-м километре трассы Ростов - Таганрог.



Заявки на участие в тендере принимаются до 14 марта. Победителя объявят 18 марта. У исполнителя будет восемь месяцев для установки макетов.