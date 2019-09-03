На покупку видеооборудования ЮФУ в Ростове потратит 3,6 млн рублей



В Ростове ЮФУ потратит более 3,6 миллиона рублей на покупку оборудования для видеоконференций. Такая информация опубликована на сайте госзакупок.



Новая техника появится в аудиториях главного корпуса вуза, расположенного на улице Большой Садовой. Отмечается, что всё оборудование должно быть новым и соответствовать стандартам качества. Исполнитель должен поставить товар в течение 28 дней после подписания договора. Заявки можно направить до 11 сентября.