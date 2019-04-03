В Ростовской области потратят более 18 миллионов рублей на покупку копий немецких танков



В Ростовской области потратят 18 328 900 рублей на покупку копий немецких танков времен Великой Отечественной войны. Заказчиком выступает донское правительство. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.



Согласно документации подрядчик до конца этого года обязан поставить три копии военной техники – два тяжелых танка «Тигр» и «Пантеру», а также самоходное гусеничное орудие. Эти образцы разместят на территории музейного комплекса «Самбекские высоты».

Уже определен победитель тендера. Конкурс выиграла самарская компания «Рондо-С». Организация специализируется на создании макетов военной техники.



Отметим, львиную долю средств на соответствующую закупку выделят из бюджета Ростовской области - более 17 миллионов рублей. Остальные деньги направят из резерва таганрогского литературного и архитектурного музея-заповедника.