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Музей «Танаис» обвинили в причинении вреда некрополю

Музей «Танаис» обвинили в причинении вреда некрополю
Комитет по охране объектов культурного наследия (ОКН) Ростовской области обвинил музей "Танаис" в причинении вреда некрополю города. Об этом сообщается в картотеке ростовского арбитража.

Причиной подачи иска стало повреждение некрополя при срезке грунта и планировании территории. Комитет по охране объектов культурного наследия требует от музея 5,9 миллиона рублей. В такую сумму оценили восстановление погребального комплекса.

Некрополь располагался на окраинах древних городов. Зачастую он украшался гробницами и каменными надгробиями. В наше время по некрополям можно понять отношение к смерти у народов в древние времена. Оно же во многом раскрывает культуру и ритуалы у людей в то время.

Предварительное судебное заседание пройдет 20 ноября в 11:45.
Фото: Музей Танаис.
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