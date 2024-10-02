Музей «Танаис» обвинили в причинении вреда некрополю

Фото: Музей Танаис.

Комитет по охране объектов культурного наследия (ОКН) Ростовской области обвинил музей "Танаис" в причинении вреда некрополю города. Об этом сообщается в картотеке ростовского арбитража.Причиной подачи иска стало повреждение некрополя при срезке грунта и планировании территории. Комитет по охране объектов культурного наследия требует от музея 5,9 миллиона рублей. В такую сумму оценили восстановление погребального комплекса.Некрополь располагался на окраинах древних городов. Зачастую он украшался гробницами и каменными надгробиями. В наше время по некрополям можно понять отношение к смерти у народов в древние времена. Оно же во многом раскрывает культуру и ритуалы у людей в то время.Предварительное судебное заседание пройдет 20 ноября в 11:45.