В Ростове уголовное дело может грозить человеку, закрасившему надпись на доходном доме Палеева

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Уголовное наказание может грозить закрасившему старинную надпись на доходном доме Палеева. Информацию об этом сообщил Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области.Доходный дом И. П. Палеева был возведён в 1894 году. Он считается объектом культурного наследия регионального значения. Ещё в 2017 году на здании обнаружили старинную рекламу, которая сохранилась с дореволюционных времён.В начале июня 2024 года стало известно о том, что одна из надписей на доме была закрашена. Это вызвало непонимание и возмущение у жителей города и тех, кто выступает в защиту исторической части Ростова.В связи с этим Комитет по охране объектов культурного наследия донского региона обратился в полицию с просьбой провести проверку. В комитете полагают, что совершено преступление, подпадающее под статью «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ».