В Ростове уголовное дело может грозить человеку, закрасившему надпись на доходном доме Палеева
Уголовное наказание может грозить закрасившему старинную надпись на доходном доме Палеева. Информацию об этом сообщил Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области.
Доходный дом И. П. Палеева был возведён в 1894 году. Он считается объектом культурного наследия регионального значения. Ещё в 2017 году на здании обнаружили старинную рекламу, которая сохранилась с дореволюционных времён.
В начале июня 2024 года стало известно о том, что одна из надписей на доме была закрашена. Это вызвало непонимание и возмущение у жителей города и тех, кто выступает в защиту исторической части Ростова.
В связи с этим Комитет по охране объектов культурного наследия донского региона обратился в полицию с просьбой провести проверку. В комитете полагают, что совершено преступление, подпадающее под статью «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ».