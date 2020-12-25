Мост на Малиновского в Ростове будет пешеходным во время реконструкции

Мост на Малиновского в Ростове во время реконструкции будет пешеходным, сообщает донское правительство.Для этого на его новой ветке сделают две накопительные площадки для транспорта с обеих сторон, тротуар, поставят наружное освещение и барьеры, чтобы граждане не выходили на стройку.Напомним, мост на Малиновского находится в критическом состоянии. Власти решили закрыть его на реконструкцию 4 января 2021 года минимум на шесть месяцев. Городскую маршрутную сеть на это время полностью перестроят, так что Ростов ждет настоящий дорожный коллапс.Внутригородскому транспорту придется объезжать путепровод по Левобережной, Стачки, Змиевской балке, Портовой, Таганрогской, Вавилова, Текучевскому мосту и через хутор Ленинаван, транзитному – через Северный обход, Аксай и Сальское кольцо.