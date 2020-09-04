Из-за строительства моста на Малиновского в Ростове снова ограничат движение транспорта. Об этом 7 сентября сообщает департамент автодорог Ростова-на-Дону.Неудобства связаны с устройством мостового полотна на строящемся путепроводе через железную дорогу — на участке от Факельной до Типографской, где идет активное строительство. Чтобы не подвергать опасности и людей, и рабочих, мост временно будут закрывать.Так, движение будет запрещено с 23 часов до 5 часов 10 и 11 сентября, а также по четным дням с 16 сентября по 31 октября.Стоит учитывать это ограничение при планировании своего маршрута, так как мост Малиновского ведет на выезд из города, попасть в многокилометровую пробку не составит труда.Напомним, строительство моста рассчитано на два года. Деньги на реконструкцию путепровода через железнодорожные пути на Малиновского и автомобильной дороги между улицами Факельной и Типографской в размере 2,5 миллиарда рублей выделят из бюджетов страны и региона. Это будет целый комплекс работ не только на мосту, но и на подъездах к нему.Новый мост должен помочь решить проблему постоянных заторов на выезде из города и аварий, которые случаются из-за постоянных неудобств на дороге.