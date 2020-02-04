На Малиновского в Ростове образовалась пробка из-за гололеда на мосту



Из-за гололеда на мосту Малиновского в Ростове образовалась многокилометровая пробка. Автомобили двигаются со скоростью не больше 3-5 километров в час.



Снегопад в сочетании с дождем и низкой температурой спровоцировал обледенение металлических конструкций на мосту Малиновского. Из-за этого, фуры стали буксовать, не имея возможности подняться на мост. Один за другим большегрузы создавали помеху движению транспорта и как следствие затор.



В настоящее время на месте работают дорожные службы. Специальным реагентом они посыпают мост, чтобы фуры смогли подняться и не создавать пробку.