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На Малиновского в Ростове образовалась пробка из-за гололеда на мосту

На Малиновского в Ростове образовалась пробка из-за гололеда на мосту
Из-за гололеда на мосту Малиновского в Ростове образовалась многокилометровая пробка. Автомобили двигаются со скоростью не больше 3-5 километров в час.

Снегопад в сочетании с дождем и низкой температурой спровоцировал обледенение металлических конструкций на мосту Малиновского. Из-за этого, фуры стали буксовать, не имея возможности подняться на мост. Один за другим большегрузы создавали помеху движению транспорта и как следствие затор.

В настоящее время на месте работают дорожные службы. Специальным реагентом они посыпают мост, чтобы фуры смогли подняться и не создавать пробку.

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