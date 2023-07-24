Мощный ливень размыл участок трассы под Таганрогом

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Под Таганрогом 100-метровый участок трассы затопило после мощного ливня. Кадры с места ЧП в Неклиновском районе опубликовали горожане в соцсетях 24 июля.По словам местных жителей, дорога между Федоровкой и Ефремовкой превратилась в глубокую реку. На кадрах видно, что вода заполонила проезжую часть и образовала лужу глубиной более полуметра. Из-за потопа въезд в Федоровку оказался перекрыт.- Такого не было минимум 50 лет, - добавили пользователи.В Министерстве транспорта Ростовской области сообщили, что виной всему - проливные дожди. За три часа 23 июля выпало 85 миллиметров осадков.Из-за случившегося ЧП на дороге ввели ограничения движения. По данным на 24 июля, грузовые автомобили могут проехать в обход через село Васильево-Ханжоновка. Автобусы курсируют на специальном участке. На месте круглосуточно дежурят экипажи ВАИ и ГИБДД.