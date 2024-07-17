Мощнейшая за лето вспышка произошла на Солнце 16 июля

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Ученые зафиксировали мощнейшую за лето вспышку на Солнце. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ 16 июля.Вспышкой называют выброс энергии — его мощность равна взрыву миллионов водородных бомб. Вспышки появляются из-за деформации магнитных полей в месте скопления солнечных пятен. Последние представляют собой участки Солнца, на которых температура на 1 500 градусов ниже, чем на остальной поверхности светила. А деформации являются результатом разной скорости движения вокруг оси внутренних и внешних областей Солнца.Чем больше пятна на Солнце, тем сильнее «искривлено» их магнитное поле и тем мощнее вспышка. Выбросы энергии могут длиться от нескольких секунд до нескольких часов. По интенсивности вспышки делят на несколько классов: X — самые мощные по силе рентгеновского излучения, М — средние, А и В — почти незаметные.Вспышки уровня Х зафиксировали 14 и 16 июля. Последняя стала самой мощной за лето 2024 года. Хотя в сравнении с майской она оказалась слабее в четыре раза. Помимо двух вспышек уровня Х, с 12 по 16 июля выявлено более 10-го уровня М.Расположение взрывного центра в данном случае не исключает возможности появления экстремального геомагнитного шторма на Земле. В таком случае в ближайшие сутки метеозависимые люди почувствуют недомогание: головные боли, слабость, тошноту.