Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовском порту экипаж теплохода Vostok объявил голодовку

В Ростовском порту экипаж теплохода Vostok объявил голодовку
Экипаж теплохода Vostok, задержанного в Ростовском порту, объявил бессрочную голодовку. Моряки почти полгода не получают зарплату.

Судно принадлежит компании Blackmed Maritime Ltd. В порту Ростова оно находится с 20 июня. Теплоход задержала служба государственного портового контроля. Всего на его борту находятся 11 членов экипажа: 10 россиян и одна гражданка Украины. Общая задолженность перед работниками составляет более $71 тысячи. С января 2019 года морякам перевели зарплату только за апрель.
12 августа команда провела профсоюзное собрание, на котором решила объявить голодовку до полной выплаты задолженности с последующей заменой экипажа. В порту Ростова они будут выполнять минимальный объём работ на теплоходе, необходимых для обеспечения жизнедеятельности судна и безопасности мореплавания.

Моряки рассказали, что судовладелец неоднократно обещал погасить задолженность по зарплате, но до сих пор не рассчитался с командой. Кроме того, ранее бывшие члены экипажа списывались без полного расчета.
– Мы полностью поддерживаем требования экипажа, – сообщил председатель Азово-Донской территориальной организации Российского профессионального союза моряков Леонид Глушак. – Судовладелец систематически нарушает права моряков, не выплачивая им заслуженную заработную плату.

Члены экипажа надеются, что акция протеста заставит компанию рассчитаться с моряками в ближайшее время.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.