В Ростовском порту экипаж теплохода Vostok объявил голодовку



Экипаж теплохода Vostok, задержанного в Ростовском порту, объявил бессрочную голодовку. Моряки почти полгода не получают зарплату.



Судно принадлежит компании Blackmed Maritime Ltd. В порту Ростова оно находится с 20 июня. Теплоход задержала служба государственного портового контроля. Всего на его борту находятся 11 членов экипажа: 10 россиян и одна гражданка Украины. Общая задолженность перед работниками составляет более $71 тысячи. С января 2019 года морякам перевели зарплату только за апрель.

12 августа команда провела профсоюзное собрание, на котором решила объявить голодовку до полной выплаты задолженности с последующей заменой экипажа. В порту Ростова они будут выполнять минимальный объём работ на теплоходе, необходимых для обеспечения жизнедеятельности судна и безопасности мореплавания.



Моряки рассказали, что судовладелец неоднократно обещал погасить задолженность по зарплате, но до сих пор не рассчитался с командой. Кроме того, ранее бывшие члены экипажа списывались без полного расчета.

– Мы полностью поддерживаем требования экипажа, – сообщил председатель Азово-Донской территориальной организации Российского профессионального союза моряков Леонид Глушак. – Судовладелец систематически нарушает права моряков, не выплачивая им заслуженную заработную плату.



Члены экипажа надеются, что акция протеста заставит компанию рассчитаться с моряками в ближайшее время.