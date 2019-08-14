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Устроившим голодовку в Ростовском порту морякам начали выплачивать зарплату

Устроившим голодовку в Ростовском порту морякам начали выплачивать зарплату

Морякам, объявившим голодовку в ростовском порту, начали выплачивать долги по зарплате. Об этом 16 августа сообщил председатель Азово-Донской организации Российского профессионального союза моряков Леонид Глушак.

Решение об акции протеста экипаж судна Vostok принял после того, как сумма задолженности перевалила за 70 тысяч долларов. Команда не получала зарплату с января 2019 года.
– Сотрудников начали рассчитывать. Представители компании сообщили, что выплатят весь долг в ближайшие дни, - сообщил Глушак.

Экипаж надеется, что работодатель сдержит своё слово. Напомним, теплоход Vostok компании Blackmed Maritime Ltd. в ростовском порту задержала служба государственного портового контроля из-за долгов по зарплате. На его борту находятся 11 членов экипажа, из которых 10 россиян и одна гражданка Украины.

12 августа моряки провели собрание, на котором решили объявить забастовку. Они заявили, что до полного расчёта будут выполнять минимальный объём работ, необходимый для обеспечения жизнедеятельности судна и безопасности мореплавания.

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