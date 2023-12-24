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Момент смертельного ДТП на трассе Ростов-Волгодонск попал на видео

Момент смертельного ДТП на трассе Ростов-Волгодонск попал на видео
Момент жуткой аварии на трассе Ростов-Волгодонск попал на видео. Кадрами поделись сотрудники донского управления ГИБДД.

На записи видно, как водитель «Хендай Акцента» едет по трассе. В какой-то момент легковушку уводит в левую сторону и она наезжает колесом на обочину. Затем автомобиль разворачивает в противоположную сторону и он на полном ходу врезается в «Киа Церато».

Напомним, что в результате ДТП травмы погибли четыре человека – оба водителя и по пассажиру в каждой из иномарок. Выжить удалось лишь одной девушки в «Киа».

Фото и видео: УГИБДД по Ростовской области
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