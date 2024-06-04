Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове на Пушкинской археологи нашли массовое захоронение 18-го века

В Ростове на Пушкинской археологи нашли массовое захоронение 18-го века
В центре Ростова-на-Дону археологи нашли захоронение 18-го века. Останки обнаружили на улице Пушкинской, 65. Информацию сообщили в региональном правительстве 4 июня.

Специалисты работали на территории «Всесвятского» (старого) кладбища. Как выяснилось, кости принадлежат жителям крепости святого Димитрия Ростовского. На месте захоронено как минимум несколько десятков человек.

Стоит отметить, что крепость в середине 18-го века имела большое военно-стратегическое значение, и была мощнейшей среди южных крепостей России. Сооружение возвели для защиты Темерницкой таможни. Строительством крепости занимался военный инженер Александр Ригельман. Постройка рухнула в начале 19-го века. Позднее на ее месте основали Ростов.
Фото: правительство Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.