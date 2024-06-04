В Ростове на Пушкинской археологи нашли массовое захоронение 18-го века

Фото: правительство Ростовской области.

В центре Ростова-на-Дону археологи нашли захоронение 18-го века. Останки обнаружили на улице Пушкинской, 65. Информацию сообщили в региональном правительстве 4 июня.Специалисты работали на территории «Всесвятского» (старого) кладбища. Как выяснилось, кости принадлежат жителям крепости святого Димитрия Ростовского. На месте захоронено как минимум несколько десятков человек.Стоит отметить, что крепость в середине 18-го века имела большое военно-стратегическое значение, и была мощнейшей среди южных крепостей России. Сооружение возвели для защиты Темерницкой таможни. Строительством крепости занимался военный инженер Александр Ригельман. Постройка рухнула в начале 19-го века. Позднее на ее месте основали Ростов.