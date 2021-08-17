Мясо, молочка и капуста в Ростове оказались самыми дорогими в области. Об актуальных ценах в регионе сообщили в Ростовстате 19 августа.Так, говядина в донской столице стоит 401 рубль, хотя в Шахтах за килограмм попросят всего 373 рубля. Баранину тоже лучше покупать в области. Если в Ростове ее можно купить за 472 рубля, то в Миллерово хватит 399 рублей. Аналогичная ситуация - с замороженными курами. В донской столице за них придется отдать 159 рублей, когда в Миллерово они стоят всего 144 рубля.Странная ситуация сложилась с ценой на молочные продукты. Например, стерилизованное молоко в Ростове самое дорогое, 81 рубль, по сравнению с 75 рублями в Миллерово. Несмотря на это, пастеризованное молоко в донской столице стоит всего 57 рублей. За тот же продукт в Миллерово попросят 59 рублей.Творог в Ростове будет стоить 356 рублей. В то же время в Таганроге за него попросят всего 318 рублей. Похожая ситуация - с сырами. В донской столице их можно купить за 568 рублей за килограмм, а Шахтах хватит и 540 рублей.Также любопытно, что маргарин в Ростове самый дорогой в области - 148 рублей. При этом в Шахтах его можно купить всего за 136 рублей. А сливочное масло в донской столице самое дешевое - 541 рубль против 567 рублей в Таганроге.Стоимость овощей тоже оказалась неоднозначной. Капусту дешевле покупать в области. В Ростове она стоит 42 рубля, а в том же Миллерово - всего 34 рубля. В то же время яблоки в донской столице можно купить за 80 рублей. когда в Шахтах за них попросят все 88 рублей. Аналогичная ситуация произошла с морковью: 41 рубль в Ростове против 55 в Миллерово.