Мясо, молочка и средства гигиены в Ростове оказались самыми дорогими в области

Мясо, молочка, хлеб и средства гигиены в Ростове оказались самыми дорогими во всём регионе. Актуальные цены на продукты опубликовали на сайте Ростовстата 8 июля.Мясо лучше покупать в области, чем в донской столице. Например, в Сальске говядину можно купить всего за 361 рубль, когда в Ростове за тот же продукт попросят 382 рубля. Похожая ситуация - с бараниной. В Ростове она будет стоить 463 рубля, а в Таганроге - всего 391 рубль.С молочными продуктами ситуация неоднозначная. Сливочное масло в донской столице самое дешёвое - 535 рублей за килограмм по сравнению с 562 рублями в Миллерово. А подсолнечное - наоборот. В Ростове за него попросят 126 рублей, когда в Сальске будет достаточно 116 рублей. Дороже - только в Таганроге, там оно стоит 128 рублей.Творог в Ростове стоит 356 рублей. Хотя в том же Таганроге попросят всего 314. В то же время сметана в донской столице дешевле, чем в Миллерово, на целых 19 рублей: 225 против 244 рублей. Похожая ситуация - с молоком. Пастеризованное в Ростове почти самое дешёвое в области - 56 рублей по сравнению с 59 рублями в Волгодонске. Стерилизованное молоко - наоборот: в Ростове за него попросят 82 рубля, а в Миллерово - всего 74.С хлебом всё проще. И ржаные, и пшеничные изделия дешевле покупать в области. В Шахтах за ржаной попросят 50 рублей, а в Миллерово за пшеничный - вообще всего 44 рубля. Хотя в Ростове хлеб будет стоить 62 и 54 соответственно.Средства гигиены тоже лучше покупать не в донской столице. Например, хозяйственное мыло в Ростове будет стоить 35 рублей за 200 граммов, а в Миллерово - всего 29. То же самое - со стиральным порошком. В Ростове за него попросят 166 рублей, когда в Волгодонске его можно купить всего за 145 рублей.