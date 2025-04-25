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В Ростовской области избраны восемь мировых судей

В Ростовской области избраны восемь мировых судей
В Ростовской области назначили восемь мировых судей. Голосование состоялось на заседании Законодательного Собрания донского региона 25 апреля.

Без ограничения срока полномочий мировыми судьями назначили: Татьяну Крохину – в Пролетарском судебном районе на участке № 3, Юлию Шевченко – на участке № 7. В Белокалитвинском судебном районе избраны: Алексей Вифлянцев – на участок № 2, Анастасия Марченко – на участок № 8. Обязанности в Семикаракорском судебном районе на участке № 2 будет исполнять Алексей Шевченко.

В Шолоховском судебном районе назначили: на участке № 2 – Елену Нужненкову, Ольгу Курбанову – в Миллеровском судебном районе на участок № 4, в Сальском судебном районе – Марину Димитрову на участок № 6.
Фото: Rostov.ru
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