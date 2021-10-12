Минсельхоз Ростовской области объяснил причины роста цен на картофель

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области прокомментировало резкий рост цен на картофель. По словам главы регионального Минсельхоза Константина Рычаловского, основной причиной стала непогода в ряде регионов-поставщиков. Чиновник отметил, что из-за этого срок уборки картофеля пришлось перенести, а вместе с ним - и поставки овоща в Ростовскую область.– На юге России, в том числе в Ростовской области, большое количество овощеводов традиционно специализируются на выращивании раннего картофеля, которым область обеспечивает себя и более северные территории, , – пояснил Рычаловский. - С сентября на Дон из других регионов, преимущественно центральной России, обычно завозится картофель, предназначенный для хранения.Донские предприятия и фермерские хозяйства собрали более 145 тысяч тонн картофеля. Это на 5,5% выше показателей предыдущего года, поэтому о неурожае или дефиците на Дону речи не идет. Константин Рычаловский отметил, что в регионе регулярно проводятся ярмарки, где картошку можно купить за 38 рублей, что на 7% дешевле ее средней потребительской стоимости.Однако жители Ростовской области, вероятно, не знали о существовании подобных ярмарок. Поэтому на днях сотни автомобилистов выстроились в очередь, чтобы закупить картофель в селе Бессергеновка Октябрьского района. Там его цена оказалась, по их словам, в два-три раза ниже рыночной - всего 35 рублей.