Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Северский Донец сливали нечистоты

В Северский Донец сливали нечистоты
Сточные воды попали в реку Северский Донец в Каменске-Шахтинском, информирует Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области 16 февраля.

Изначально информация о загрязнении попала в социальные сети. Специалисты выехали на место и обследовали участок ОАО "Исток", расположенный рядом с жилыми домами на улицах Мусина и Красной. В ходе расследования выяснилось, что сточные воды из канализационной системы попадают в реку Северский Донец.

- Материалы проверки объекта направлены в Межрегиональное управление Росприроднадзора по Ростовской области. - ОАО "Исток" подлежит федеральному государственному экологическому контролю (надзору).

Неоднократно поступали жалобы от жителей на сброс сточных вод в реку Северский Донец. Было подтверждено, что это делали жители или местные организации, но понесли ли они за это ответственность, остается загадкой.
Фото: Министерство природных ресурсов и экологии РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.