В Северский Донец сливали нечистоты

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии РО

Сточные воды попали в реку Северский Донец в Каменске-Шахтинском, информирует Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области 16 февраля.Изначально информация о загрязнении попала в социальные сети. Специалисты выехали на место и обследовали участок ОАО "Исток", расположенный рядом с жилыми домами на улицах Мусина и Красной. В ходе расследования выяснилось, что сточные воды из канализационной системы попадают в реку Северский Донец.- Материалы проверки объекта направлены в Межрегиональное управление Росприроднадзора по Ростовской области. - ОАО "Исток" подлежит федеральному государственному экологическому контролю (надзору).Неоднократно поступали жалобы от жителей на сброс сточных вод в реку Северский Донец. Было подтверждено, что это делали жители или местные организации, но понесли ли они за это ответственность, остается загадкой.