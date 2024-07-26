Минприроды зафиксировало гибель рыбы в ростовском пруду в Каменке

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После того как портал DonDay опубликовал информацию о гибели рыбы в ростовском пруду в Каменке, специалисты министерства природных ресурсов и экологии выехали на место. В ходе обследования они обнаружили небольшое количество мертвых биологических ресурсов.Результаты обследования были направлены в Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства для рассмотрения и установления причины гибели водных биологических ресурсов.Напомним, что с начала года в донском регионе было зафиксировано 209 случаев загрязнения рек. В большинстве случаев загрязнение происходило из-за сброса сточных вод.