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Министр донского Минздрава Быковская отчиталась о своих доходах

Министр донского Минздрава Быковская отчиталась о своих доходах
Министр донского Минздрава Быковская отчиталась о своих доходах. За 2019 год она задекларировала 3 020 418 рублей.

Согласно документам у чиновницы в собственности - два земельных участка площадью 800 и 1 200 квадратных метров, квартира - 96 квадратов и гараж.

В пользовании у Татьяны Юрьевны есть земельный участок площадью 1 000 квадратных метров и жилой дом - 525 квадратных метров. Личной машины у Татьяны Юрьевны нет.

Ее заместитель Станислав Беседовский заработал чуть больше. Его доход составил 3 155 447 рублей. В собственности у замминистра находятся доля земельного участка, жилой дом, квартира и гараж. Ездит чиновник на Mazda CX-5.

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