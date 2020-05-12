Самым богатым прокурором Ростовской области стал глава ведомства в Каменске
Прокурор Каменска стал самым богатым среди других сотрудников надзорного ведомства в Ростовской области. Сведения о доходах за 2019 год опубликованы на сайте прокуратуры региона.
Глава каменского ведомства Владимир Рымашевский заработал более 9 миллионов рублей, что в 2,5 раза больше зарплаты главного прокурора региона. В его пользовании находится квартира площадью более 83 квадратных метров, у его жены, которая заработала почти 79 тысяч, — жилой дом площадью почти 312 квадратных метров, земельный участок площадью 624 квадрата и та же квартира. У супругов есть трое несовершеннолетних детей, каждый из которых имеет долю в недвижимости родителей.