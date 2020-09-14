Микроавтобус полицейских и скорую помощь заметили на границе Ростовской области с Украиной
В Ростовской области на границе с Украиной зафиксировали микроавтобус полицейских и машину скорой помощи. Об этом свидетельствуют данные из отчета наблюдателей ОБСЕ.
Специалисты продолжают наблюдение за территорией России, прилегающей к Украине. На пункте пропуска в Донецке днем 14 сентября к главному зданию таможенного пункта подъехала машина скорой помощи. Она въехала со стороны Ростовской области. Кроме водителя, в машине были два медика. Спустя полчаса «скорая» уехала обратно в Ростовскую область, однако был ли кто-то еще в салоне, наблюдатели не могли видеть. Что делали медики полчаса в здании таможни, неизвестно.
Неделей ранее, 9 сентября, наблюдатели зафиксировали полицейский микроавтобус с двумя правоохранителями в салоне. Машина въехала со стороны Ростовской области и припарковалась у главного здания таможенного пункта. Спустя 10 минут микроавтобус вернулся в РФ.
Полицейские микроавтобусы и машины скорой помощи, приезжающие к таможенным пунктам, можно часто встретить в отчетах ОБСЕ. Однако недавно наблюдатели зафиксировали целый поезд с дизельным топливом. Локомотив и девять вагонов двигались на северо-запад со стороны границы в направлении железнодорожного вокзала в Вознесеновке (граница Луганска с Ростовской областью). Для каких целей поезд вез топливо на Украину, не сообщается.