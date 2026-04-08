Из-за домашней кошки в Ростове-на-Дону ввели карантин по бешенству

Из-за бешенства у домашней кошки в Ростове-на-Дону ввели карантин. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.Эпизоотический очаг зафиксирован в частном доме по адресу: улица Войкова, 4, в районе Нижне-Гниловского кладбища. В целях предотвращения распространения заболевания карантинные ограничения установлены в радиусе 500 метров от данного домовладения. В зону ограничений попали переулки Аэроклубовский, 2-й Буковый, Жлобинский и Станционный. Эта территория признана "неблагополучным пунктом".На период действия карантина на указанной территории Железнодорожного района вводятся существенные ограничения. Жителям и гостям запрещается посещать эпизоотический очаг. Исключение составляют специалисты ветеринарной службы и сотрудники, задействованные в ликвидации очага.Кроме того, введены строгие ограничения на перемещение восприимчивых животных. Запрещается ввоз и вывоз животных с территории карантина, если они не были вакцинированы против бешенства в течение 179 дней до момента перевозки. Также запрещены любые перемещения, перегруппировки животных, охота на них, а также проведение ярмарок, торгов и других мероприятий, связанных со скоплением животных. Запрещается отлавливать и вывозить животных в зоопарки.Ветеринарные службы проводят необходимые мероприятия по локализации и ликвидации очага бешенства. Жителей просят с пониманием отнестись к введенным ограничениям и строго их соблюдать.