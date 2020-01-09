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Миграционная служба в Ростовской области не выдала матери паспорт ребёнка-инвалида

Миграционная служба в Ростовской области не выдала матери паспорт ребёнка-инвалида
В Ростовской области миграционная служба отказалась выдать матери паспорт ребёнка-инвалида. Случай произошёл в Красном Сулине.

Мать пришла в МФЦ и подала заявление на получение документа для своего ребёнка. Согласно закону инвалид может получить паспорт по месту жительства. Тем не менее в отделе миграции ответили отказом.

Прокуратура вынесла представление начальнику отдела. Женщину привлекли в дисциплинарной ответственности. После вмешательства надзорного ведомства документ выдали.

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