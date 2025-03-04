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Между Ростовом и Крымом запустят новый пассажирский поезд

Между Ростовом и Крымом запустят новый пассажирский поезд
Между Ростовом и Крымом запустят новый пассажирский поезд. Об этом сообщил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

На пути следования маршрута Смоленск — Симферополь предусмотрены остановки в нескольких населенных пунктах Ростовской области. Маршрут охватит такие города, как Кутейниково, Миллерово, Каменск-Шахтинский, Лихая, Зверево, Сулин, Шахты и Новочеркасск.

Поезд будет отправляться в рейсы по нечетным дням месяца. Согласно графику, первое отправление из Симферополя запланировано на 29 мая в 13:30. Прибытие в конечный пункт, Смоленск, ожидается 31 мая в 13:22.
Фото: DonDay
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