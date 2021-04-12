Медики выявили сотню новых инфицированных COVID-19 в Ростове

В Ростовской области коронавирус подхватили еще 239 человек. По данным на 14 апреля, 100 из них - жители донской столицы.Диагноз подтвердился у семи человек в Азовском районе, а в Сальском, Морозовском и городе Новошахтинске заболели по шесть дончан. В Батайске, Шахтах, Таганроге, Неклиновском, Красносулинском и Тарасовском районах борьбу с инфекцией начали по пять человек. По четыре случая заражения зафиксировали на территории Мясниковского, Зерноградского, Каменского, Миллеровского, Мартыновского, Константиновского районов, Новочеркасска, Гуково и Каменска-Шахтинского.По три пациента с COVID-19 появились в Тацинском, Милютинском, Песчанокопском, Багаевском, Цимлянском, Пролетарском и городе Донецке. В Кашарском, Семикаракорском, Веселовском, Орловском, Ремонтненском, Целинском, Аксайском - по два. Меньше всего инфицированных оказалось на территории Родионово-Несветайского, Заветинского, Белокалитвинского, Матвеево-Курганского, Чертковского, Усть-Донецкого, Зимовниковского районов и Азова. В этих муниципалитетах положительные результаты тестов на коронавирус получили по одному человеку.За период пандемии диагноз подтвердился у 84 195 человек. Из них 3 824 скончались от болезни. По информации регионального правительства, за минувшие сутки COVID-19 забрал жизни 28 пациентов ковидных госпиталей.