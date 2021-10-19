В Ростове медики выявили 35% инфицированных COVID-19 в области

В Ростовской области за сутки коронавирусом заболели еще 583 человека. Из них 35% - жители донской столицы. По данным на 21 октября, на втором месте по числу новых зараженных оказался Таганрог. Там диагноз подтвердился у 24 человек.По 20 пациентов с COVID-19 появились в Шахтах и Волгодонске, а в Новошахтинске - 18. На территории Азова заболели 16 человек, в Новочеркасске - 15, Каменске-Шахтинском - 13. По девять зараженных выявили в Донецке и Гуково. В Азовском, Октябрьском районах и Батайске - по восемь.В числе инфицированных теперь по семь жителей Семикаракорского, Аксайского, Мясниковского и Сальского районов. В Кагальницком, Чертковском, Миллеровском, Зерноградском, Волгодонском, Красносулинском, Шолоховском, Орловском, Тарасовском и Морозовском районах - по шесть. Аналогичная ситуация - в Мартыновском, Константиновском, Песчанокопском, Верхнедонском и Матвеево-Курганском.Положительные результаты тестов на коронавирус получили по пять человек из Неклиновского, Цимлянского, Багаевского, Заветинского, Каменского, Пролетарского, Егорлыкского, Тацинского и Обливского районов. Столько же заразились в Целинском районе и Зверево.Борьбу с опасным вирусом начали по четыре человека, проживающих в Родионово-Несветайском, Кашарском, Боковском, Милютинском, Веселовском районах. В Ремонтненском, Белокалитвинском, Усть-Донецком и Куйбышевском - по три. Дубовский и Советский районы остаются муниципалитетами с наименьшим количеством новых зараженных. Там вирус подхватили по одному человеку.Всего за период пандемии положительные результаты ПЦР-тестов получили 149 986 жителей региона. Большинство из них уже выздоровели. Однако COVID-19 смогли побороть не все пациенты ковидных госпиталей. По информации правительства Ростовской области, от болезни скончались 7 417 человек. Из них жизни 29 инфекция забрала за последние сутки.