Мать троих погибших детей при пожаре в Ростовской области была ранее судима

Женщина, потерявшая из-за пожара в Ростовской области троих детей, состоит на учете в волгодонском отделе полиции. 28-летняя мать-одиночка ранее привлекалась к ответственности за кражу.Как рассказал источник DonDay.ru, Виктория Л. состоит на учете в отделе полиции «Волгодонское». Вечером 21 октября в поселке Байков на улице Центральной сгорел ее дом. Находившиеся в нем дети - 3-летний, 4-летний и 6-летний мальчики - не смогли выбраться из охваченного огнем дома и погибли. Во время пожара с детьми не было никого из взрослых. Куда ушли родители и где они находились, сейчас неизвестно.После трагедии СК возбудил уголовное дело по факту пожара по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Глава СК Александр Бастрыкин взял на личный контроль это дело.