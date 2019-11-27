В Ростове следователь, взявший в заложники жену, пытался выйти из СИЗО



Следователь, удерживавший беременную жену в квартире, пытался оспорить меру пресечения. Адвокат Сергея Ткачева обращался в суд с соответствующим ходатайством.



Вопрос рассматривал Ростовский областной суд 29 ноября. Ранее Ленинский районный суд Ростова заключил Ткачева под стражу до 19 января 2020 года. Юрист настаивал на переводе подозреваемого под домашний арест.

- Областной суд оставил решение без изменения, - сообщили в пресс-службе суда. - В СИЗО задержанный пробудет ещё два месяца.

Напомним, 20 ноября сотрудник Следственного управления СКР по Ростовской области Сергей Ткачев взял в заложники беременную жену и дочь. По предварительным данным, он угрожал им оружием. Через время мужчина отпустил ребёнка, оставшись в квартире вдвоём с супругой, находящейся на последних месяцах беременности. Бойцам СОБРа пришлось брать квартиру штурмом.



Следователя доставили в полицию, а его супругу в больницу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за незаконное лишение свободы.



По имеющейся информации, Сергей Ткачев долгое время работает в следственных органах. В 2013 году, будучи старшим следователем-криминалистом отдела криминалистики, он был награждён медалью за отличие.