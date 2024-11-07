Массовая авария с участием автобуса и грузовика произошла в Ростове

Фото: соцесети

В Ростове-на-Дону произошло массовое ДТП с участием автобуса. Кадрами с места аварии поделились очевидцы в социальных сетях.На улице Малиновского возле ГПЗ-10 вечером 6 ноября произошло массовое ДТП. Автобус № 34 маршрутом ГПЗ-10 — Центральный рынок врезался в несколько легковых автомобилей и грузовик «Джак». После столкновения автобус и фуру отбросило на обочину. Все машины получили сильные механические повреждения.В Госавтоинспекции сообщили, что в результате аварии никто не пострадал.