Лжесоцработники украли у ростовчанки 300 тысяч рублей



В Ростове местную жительницу обокрали лжесоцработники.



Молодая пара попала в квартиру ростовчанки под видом работников социальных служб. Парень и девушка отвлекли хозяйку и забрали 300 тысяч рублей. Когда после ухода незнакомцев женщина обнаружила пропажу, она обратилась в полицию.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в краже 16 февраля полицейские задержали 21-летнюю и 27-летнего местных жителей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.



Однако украденных денег при задержанных уже не было, они успели их потратить. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Кража».