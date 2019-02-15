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Лжесоцработники украли у ростовчанки 300 тысяч рублей

Лжесоцработники украли у ростовчанки 300 тысяч рублей
В Ростове местную жительницу обокрали лжесоцработники.

Молодая пара попала в квартиру ростовчанки под видом работников социальных служб. Парень и девушка отвлекли хозяйку и забрали 300 тысяч рублей. Когда после ухода незнакомцев женщина обнаружила пропажу, она обратилась в полицию.
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в краже 16 февраля полицейские задержали 21-летнюю и 27-летнего местных жителей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

Однако украденных денег при задержанных уже не было, они успели их потратить. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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