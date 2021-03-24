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Жилой комплекс «Сердце Ростова 2» стал призером премии «ТОП ЖК»

Жилой комплекс «Сердце Ростова 2» стал призером премии «ТОП ЖК»
Жилой комплекс «Сердце Ростова 2», возводимый МСК (Московской строительной компанией), отмечен наградой премии «ТОП ЖК». Победителей масштабной премии жилых комплексов-новостроек объявили в рамках мероприятий Российской строительной недели с 9 по 12 марта в Москве.

За призовое место в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Ростовской области» боролись 11 ЖК. Второе место заняло «Сердце Ростова 2».

Стоит отметить, что награда является авторитетным признанием высоких потребительских качеств ЖК. Премия «ТОП ЖК» - самый масштабный в стране конкурс жилых комплексов-новостроек. Он проводится с 2019 года. В сезоне 2020/2021 г. была представлена 161 номинация. Участие приняли 1 346 ЖК, которые возводят 675 застройщиков в 75 регионах страны. В финальную часть конкурса прошла лишь половина участников: 643 новостройки от 419 застройщиков. В определении лучших новостроек приняли участие более 400 экспертов в сфере жилищного строительства из различных регионов России.

Оценка комплексов проводится по 133 параметрам. Одни из самых значимых - транспортная доступность, архитектура, дворовые пространства, а также обеспеченность социальной инфраструктурой. Большинство этих параметров были заимствованы из Стандарта комплексного развития территорий, разработанного Министерством строительства России и ДОМ.РФ.

МСК успешно работает на рынке недвижимости с 2012 года и является одной из лидирующих компаний на строительном рынке в южных регионах: Ростовской области и Краснодарском крае. По итогам 2020 года компания стала лидером среди застройщиков по объему текущего строительства в донском регионе. В настоящее время ведутся строительные работы более 518 тысяч квадратных метров доступного жилья, а проектируются еще более 609 тысяч квадратных метров.

Строительство доступной жилой недвижимости является ключевым направлением московской компании. Все дома возводят по монолитно-каркасной технологии. Это обеспечивает зданиям не только долговечность, надежность, но и позволяет их гармонично вписать в архитектуру города. Особенное внимание МСК уделяет расположению жилых комплексов. Дома размещают вблизи центра, хорошей транспортной развязки и необходимой социальной инфраструктурой в шаговой доступности.

Немаловажным остается и качество жилых объектов. На каждом этапе строительства работают ведущие инженеры и строители с опытом более 10 лет. Каждый из них является профессионалом в своей области.

МСК - одна из немногих компаний на рынке России, привлекающая для массового жилищного строительства крупные инвестиции, обеспечивая устойчивое финансовое положение. Наличие долгосрочных контрактов с инвесторами, отлаженная работа с ведущими банками страны и наличие собственных средств позволяют выполнять обязательства в установленные сроки.

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