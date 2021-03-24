Жилой комплекс «Сердце Ростова 2» стал призером премии «ТОП ЖК»

Жилой комплекс «Сердце Ростова 2», возводимый МСК (Московской строительной компанией), отмечен наградой премии «ТОП ЖК». Победителей масштабной премии жилых комплексов-новостроек объявили в рамках мероприятий Российской строительной недели с 9 по 12 марта в Москве.За призовое место в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Ростовской области» боролись 11 ЖК. Второе место заняло «Сердце Ростова 2».Стоит отметить, что награда является авторитетным признанием высоких потребительских качеств ЖК. Премия «ТОП ЖК» - самый масштабный в стране конкурс жилых комплексов-новостроек. Он проводится с 2019 года. В сезоне 2020/2021 г. была представлена 161 номинация. Участие приняли 1 346 ЖК, которые возводят 675 застройщиков в 75 регионах страны. В финальную часть конкурса прошла лишь половина участников: 643 новостройки от 419 застройщиков. В определении лучших новостроек приняли участие более 400 экспертов в сфере жилищного строительства из различных регионов России.Оценка комплексов проводится по 133 параметрам. Одни из самых значимых - транспортная доступность, архитектура, дворовые пространства, а также обеспеченность социальной инфраструктурой. Большинство этих параметров были заимствованы из Стандарта комплексного развития территорий, разработанного Министерством строительства России и ДОМ.РФ.МСК успешно работает на рынке недвижимости с 2012 года и является одной из лидирующих компаний на строительном рынке в южных регионах: Ростовской области и Краснодарском крае. По итогам 2020 года компания стала лидером среди застройщиков по объему текущего строительства в донском регионе. В настоящее время ведутся строительные работы более 518 тысяч квадратных метров доступного жилья, а проектируются еще более 609 тысяч квадратных метров.Строительство доступной жилой недвижимости является ключевым направлением московской компании. Все дома возводят по монолитно-каркасной технологии. Это обеспечивает зданиям не только долговечность, надежность, но и позволяет их гармонично вписать в архитектуру города. Особенное внимание МСК уделяет расположению жилых комплексов. Дома размещают вблизи центра, хорошей транспортной развязки и необходимой социальной инфраструктурой в шаговой доступности.Немаловажным остается и качество жилых объектов. На каждом этапе строительства работают ведущие инженеры и строители с опытом более 10 лет. Каждый из них является профессионалом в своей области.МСК - одна из немногих компаний на рынке России, привлекающая для массового жилищного строительства крупные инвестиции, обеспечивая устойчивое финансовое положение. Наличие долгосрочных контрактов с инвесторами, отлаженная работа с ведущими банками страны и наличие собственных средств позволяют выполнять обязательства в установленные сроки.