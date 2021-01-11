Лидерами по числу новых инфицированных COVID-19 стали Ростов и Батайск

В Ростове и Батайске за сутки медики зафиксировали наибольшее количество инфицированных жителей области. Актуальную информацию сообщили в региональном правительстве 13 января.В донской столице диагноз подтвердился у 142 человек, в Батайске - у 15. В Новочеркасске заболели 12 человек, в Миллеровском районе - 11. По 10 зараженных выявили в Новошахтинске, Гуково, Каменске-Шахтинском, а также в Усть-Донецком и Ремонтненском районах. Немного меньше (по девять человек) подхватили COVID-19 в Песчанокопском, Белокалитвинском, Красносулинском и Семикаракорском районах.По восемь человек стали пациентами с коронавирусом на территории Чертковского, Аксайского, Верхнедонского, Советского и Азовского районов. В Морозовском инфекцию зафиксировали у семи человек, в Кашарском - у шести. В Шолоховском, Сальском, Октябрьском, Боковском, Цимлянском районах и городе Таганроге заболели по пять человек.В Шахтах и Целинском районе специалисты выявили по четверо инфицированных. По три случая заражения - на территории Заветинского, Егорлыкского, Матвеево-Курганского, Зерноградского, Веселовского и Неклиновского районов. В Каменском и Тарасовском заразились по два человека, а в Зимовниковском районе - всего один.За период пандемии опасный вирус подхватили 56 738 жителей региона, из которых 2 264 скончались от инфекции. Все умершие страдали хроническими заболеваниями, которые обострились из-за COVID-19.