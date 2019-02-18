Врачи назвали тяжёлым состояние пострадавших при ДТП в Ростовской области



Состояние пострадавших в ДТП на трассе М-4 «Дон» оценивается как тяжёлое. Такую информацию сообщили в областном правительстве.



Врачи оценили состояние девяти человек как тяжёлое, ещё двоих – как крайне тяжёлое. Среди пострадавших в БСМП города Шахты доставили троих детей.



Два ребёнка находятся в тяжёлом состоянии. Они были переведены в областное лечебное заведение. Сейчас в больнице работают медики из Шахт и Ростова-на-Дону.



Жуткая автокатастрофа случила на 999-м километре трассы М-4 «Дон» днём 19 февраля. При столкновении легковушки, большегруза и микроавтобуса погибли шесть человек, ещё 14 пострадали.