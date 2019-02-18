Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Врачи назвали тяжёлым состояние пострадавших при ДТП в Ростовской области

Врачи назвали тяжёлым состояние пострадавших при ДТП в Ростовской области
Состояние пострадавших в ДТП на трассе М-4 «Дон» оценивается как тяжёлое. Такую информацию сообщили в областном правительстве.

Врачи оценили состояние девяти человек как тяжёлое, ещё двоих – как крайне тяжёлое. Среди пострадавших в БСМП города Шахты доставили троих детей.

Два ребёнка находятся в тяжёлом состоянии. Они были переведены в областное лечебное заведение. Сейчас в больнице работают медики из Шахт и Ростова-на-Дону.

Жуткая автокатастрофа случила на 999-м километре трассы М-4 «Дон» днём 19 февраля. При столкновении легковушки, большегруза и микроавтобуса погибли шесть человек, ещё 14 пострадали.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.