В Миллеровском районе объявили день траура по погибшим в автокатастрофе



В Миллеровском районе 22 февраля объявлен днём траура по погибшим в автокатастрофе, которая произошла на трассе М-4 «Дон» 19 февраля.

- В день траура на территории муниципального образования «Миллеровский район» приспускаются государственные флаги. Предприятиям, учреждениям и организациям независимо от форм собственности рекомендуется отменить в день траура все развлекательные мероприятия, - рассказали в администрации Миллеровского района.



Напомним, авария произошла в Октябрьском районе. Водитель микроавтобуса Ростов - Миллерово, по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в стоявший на дороге КамАЗ дорожной службы. После столкновения с грузовиком микроавтобус опрокинулся и задел автомобили «Хендай Элантра» и «Фольксваген».



В результате аварии погибли шесть пассажиров микроавтобуса. 13 человек были госпитализированы.

