Летние насекомые Ростовской области: фоторепортаж

Фото: Дондей

В Ростовской области живет много разных насекомых. Городские жители обычно их не замечают, а дачники часто видят бабочек, жуков и других насекомых.Иван из Ростовской области любит фотографировать и снимать на видео насекомых. Он делает это просто ради интереса. Об этом сообщает Donday.Однажды Иван увидел бой двух жуков-оленей. Они дрались рогами. Иван с другом долго наблюдали за этим.У Ивана в коллекции есть золотистая бронзовка, похожая на драгоценность. За ней он долго гонялся с камерой.Также у него есть ленивая бабочка ложная пестрянка и плотоядный жук жужелица.Еще Иван создал большую муравьиную ферму. Он любит наблюдать за микромиром и не убивает насекомых. Иван снимает их на видео и делится наблюдениями с друзьями.