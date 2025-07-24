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Летние насекомые Ростовской области: фоторепортаж

Летние насекомые Ростовской области: фоторепортаж
В Ростовской области живет много разных насекомых. Городские жители обычно их не замечают, а дачники часто видят бабочек, жуков и других насекомых.

Иван из Ростовской области любит фотографировать и снимать на видео насекомых. Он делает это просто ради интереса. Об этом сообщает Donday.

Однажды Иван увидел бой двух жуков-оленей. Они дрались рогами. Иван с другом долго наблюдали за этим.

У Ивана в коллекции есть золотистая бронзовка, похожая на драгоценность. За ней он долго гонялся с камерой.

Также у него есть ленивая бабочка ложная пестрянка и плотоядный жук жужелица.

Еще Иван создал большую муравьиную ферму. Он любит наблюдать за микромиром и не убивает насекомых. Иван снимает их на видео и делится наблюдениями с друзьями.
Фото: Дондей
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