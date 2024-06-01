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В Ростовской области потушили масштабный лесной пожар

В Ростовской области потушили масштабный лесной пожар
В Ростовской области ликвидировали крупный лесной пожар. Информацию сообщили в ГУ МЧС по региону.

ЧП произошло в Тарасовском районе 31 мая. Сотрудники лесного хозяйства заметили, что из леса валит дым и позвонили в МЧС. Через несколько минут огонь охватил уже площадь в 30 квадратов, а затем распространился на 169 гектаров. К счастью, огонь к населенным пунктам не пробрался.

Для тушения пожара задействовали более 200 спасателей, также помогал вертолет Ми-8.

Огонь удалось потушить только 1 июня к 10:00.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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