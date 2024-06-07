В Ростовской области лесной пожар локализовали на 14 гектарах

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Тарасовском районе Ростовской области локализовали крупный лесной пожар. Пламя вспыхнуло 7 июня на окраине хутора Елань.Кроме того, пламя охватило территорию Митякинского участкового лесничества. На месте с огнем борются 50 спасателей на 17 автоцистернах, с огнем помогают бороться казачьи дружины. Для тушения задействовали вертолет Ми-8.Специалисты пытаются потушить огонь уже почти четыре часа.- По оперативным данным, по состоянию на 18:00 возгорание в Митякинском сельском поселении локализовано на площади 14 гектаров. Специальными службами и добровольцами ведется дальнейшее реагирование, - сообщил глава Тарасовского района.Жизни и здоровью жителей из близлежащих населенных пунктов ничего не угрожает.