Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области лесной пожар локализовали на 14 гектарах

В Ростовской области лесной пожар локализовали на 14 гектарах
В Тарасовском районе Ростовской области локализовали крупный лесной пожар. Пламя вспыхнуло 7 июня на окраине хутора Елань.

Кроме того, пламя охватило территорию Митякинского участкового лесничества. На месте с огнем борются 50 спасателей на 17 автоцистернах, с огнем помогают бороться казачьи дружины. Для тушения задействовали вертолет Ми-8.

Специалисты пытаются потушить огонь уже почти четыре часа.

- По оперативным данным, по состоянию на 18:00 возгорание в Митякинском сельском поселении локализовано на площади 14 гектаров. Специальными службами и добровольцами ведется дальнейшее реагирование, - сообщил глава Тарасовского района.

Жизни и здоровью жителей из близлежащих населенных пунктов ничего не угрожает.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.