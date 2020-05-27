Лечение коронавируса на дому в Ростовской области обходится в 26,6 тысячи рублей
Стало известно, во сколько донским страховым компаниям обходится лечение коронавирусных больных на дому. Сумму назвала министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская во время брифинга 29 мая.
Так, тариф на домашнее лечение одного заражённого коронавирусом составляет 26,6 тысячи рублей. При этом медицинское сопровождение ребёнка и лекарства для него стоят 22,1 тысячи. Что касается респираторных заболеваний, то их лечение обходится дешевле.
По состоянию на утро 29 мая в Ростовской области зарегистрированы 4 426 инфицированных, 1 590 из которых уже излечились. На аппаратах искусственной вентиляции лёгких находятся 28 пациентов. Жертвами вируса стали 36 человек.