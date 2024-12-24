Куда сходить на новогодние праздники в Ростове: спектакли, шоу и балет

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Из-за запрета на массовые гуляния в Ростове многие ищут другие способы погрузиться в атмосферу новогоднего волшебства. Однако в донской столице есть возможность сохранить праздничный дух, посетив спектакли в театрах города. Все новогодние постановки редакция Donday собрала в одной статье.Театры в Ростове предлагают разнообразие спектаклей, которые порадуют как детей, так и взрослых.Одним из ярких событий станет новогоднее шоу «Белоснежка и семь гномов», который пройдет в Театре кукол им. Владимира Былкова. Всех желающих с 24 декабря по 12 января приглашают на представления с 11:00 до 15:00. Эта постановка - это красочная и увлекательная история о кроткой и чуткой Белоснежке, добрейших семи гномах и злой Королеве. Конечно же, в ее сюжете появятся и главные новогодние герои– Дед Мороз, Снегурочка, их помощники – Снеговики, а также символ 2025 года - Змея!С 2 по 12 января в Театре Линии состоится спектакль «Здравствуй, юный Новый год!». Он будет проходить ежедневно с 11:00 до 13:30, наполняя залы радостью и новогодним настроением. После постановки все зрители отправятся встречать Новый год в фойе театра, где вместе с Дедушкой Морозом будут зажигать ёлочку, петь песни и танцевать с персонажами из спектакля.Не упустите возможность увидеть классику – балет «Щелкунчик», который представит Классический национальный русский балет 2 января в 17:00 в ДК «Ростсельмаш». Основные события в балете разворачиваются на кануне большого и светлого праздника - Рождества. Волшебную историю на сцене покажет московская труппа классического танца, в который входят лучшие представители балетных школ России.А для самых маленьких зрителей 4 января в 11:00 в Конгресс-холле ДГТУ пройдет Фикси-шоу «Деды Морозы существуют». Новогодняя музыкальная комедия будет ярко исполнена актерами кукольного театра. Праздничное настроение, море детского смеха, от которого обязательно зарядятся и родители!Эти спектакли, шоу и классический балет подарят незабываемые эмоции, чтобы с вдохновением начать новый год.