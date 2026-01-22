Кредиты в 2026-м: какие вопросы задать банку перед подписанием договора, чтобы не платить за воздух
Составили список важных вопросов банку перед подписанием кредитного договора. Узнайте, что уточнить про реальную стоимость, досрочное погашение и штрафы за просрочку.
Менеджеры красиво рассказывают про низкие ставки и выгодные условия, но молчат о комиссиях и скрытых платежах. Договор на двадцати страницах мелким шрифтом скрывает неприятные сюрпризы, которые всплывут через месяц. Защитить себя просто — задайте правильные вопросы до подписания. Специалисты советуют тщательно изучать условия кредитов и не стесняться требовать разъяснений по каждому пункту, чтобы избежать переплат за ненужные услуги.
Вопросы про реальную стоимость займа
Рекламная ставка редко совпадает с итоговой. Уточните полную стоимость кредита в процентах годовых — эта цифра включает все обязательные платежи и показывает правду.
Что выяснить у менеджера:
Какие комиссии входят в полную стоимость кредита (ПСК) — разовые и ежемесячные платежи могут добавить 2–5 % к ставке.
Обязательно ли страхование — формально добровольное, но отказ повышает процент на 1–3 %.
Есть ли скрытые платежи — ведение счета, СМС-информирование, выдача наличными
Какой тип платежа — аннуитетный удобнее, но переплата больше на 10–15 %.
Запросите график платежей с разбивкой каждого взноса на основной долг и проценты. Так увидите реальную картину распределения денег.
Условия досрочного погашения
Многие планируют закрыть долг раньше срока, но не все банки разрешают это бесплатно. Уточните правила заранее, чтобы не получить штраф за желание сэкономить.
Согласно информации портала Финуслуги, около 25 % заемщиков сталкиваются с неожиданными ограничениями при попытке досрочно погасить кредит из-за условий, о которых не предупредили при оформлении.
Важные моменты досрочки:
Есть ли мораторий — некоторые банки запрещают гасить долг первые 3–6 месяцев.
Берут ли комиссию — штраф за досрочку может достигать 3–5 % от суммы
Как пересчитывают график — уменьшится платеж или срок, можно ли выбрать вариант.
Какой порядок подачи заявления — за сколько дней уведомлять, нужна ли личная явка.
Получите ответы письменно или найдите их в тарифах на сайте. Устные обещания ничего не значат.
Что будет при просрочке платежа
Задержали взнос на день — банк начисляет пени и штрафы. Размеры санкций сильно различаются между кредиторами и могут превратить небольшую просрочку в серьезную проблему.
Уточните размер штрафа за просрочку — фиксированная сумма или процент от платежа. Спросите про пени — сколько начисляют за каждый день задержки на просроченную сумму. Выясните, теряется ли льготный период при одной просрочке или банк дает второй шанс.
Узнайте процедуру реструктуризации на случай финансовых трудностей — некоторые банки идут навстречу и предлагают кредитные каникулы. Поинтересуйтесь, когда информация о просрочке попадает в бюро кредитных историй — с первого дня или после определенного срока.
Запишите контакты службы поддержки для экстренных ситуаций. Если понимаете, что можете не успеть с платежом, звоните заранее — это иногда помогает избежать санкций.
